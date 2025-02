Entdeckungen aus Weckelweiler

Am Sonntag, 9. März um 14 Uhr laden die Weckelweiler Gemeinschaften zu einer Ausstellungseröffnung in die Räume des Schrozberger Schlosses ein. Gezeigt werden Fotografien, die unter Anleitung des Fotografen Jessen Oestergaard entstanden sind. In der Ausstellung finden Fotos von Bernd Compagnini, Patrick Graetz, Jonas Günter, Christopher Müller, Jan Oestergaard, Maximilian Nowak, Christian Eike, Fredrik Fuchs, Roland Friedrich und Johannes Haßbecker Platz. Die zehn ­Männer arbeiten alle in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Weckelweiler Gemeinschaften – allerdings in verschiedenen Werkstattgruppen wie Kupfer-, Kerzen- und Malerwerkstatt oder Groß-­küche. Regelmäßig nehmen sie seit 2022 an einem Wochenende pro Halbjahr an den Foto-Workshops von Profifotograf Jessen Oestergaard teil, die im Rahmen des Freizeitprogramms der Gemeinschaften stattfinden.

ab 09.03. bis 24.03., Schloss Schrozberg, www.schrozberg.de