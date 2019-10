Erotics by James Rizzi – ab November in Ludwigsburg

Ab dem 10. November gibt es im Ludwigsburger Kunsthaus Watzl Raritäten aus der Serie »JAMES RIZZI EROTICS« als 3D Bilder zu sehen! Eine reizvolle und sehr private Ausstellung mit brandneuen 3D-Grafiken von lustvollen Liebesakten sowie Unikatzeichnungen aus James Rizzis Archiv – alles ohne Tabus.

James Rizzi wurde als Sohn einer Mutter irischer Herkunft und eines Vaters aus italienischer Familie geboren und wuchs als eines von drei Kindern im New Yorker Stadtteil Brooklyn in der East 8th Street auf.

Ab 1969 studierte er Kunst an der University of Florida in Gainesville. Bereits während seines Studiums beschäftigte er sich mit der Kombination von Malerei und Skulptur und entwickelte schließlich die von ihm häufig verwendete Technik der 3D-Grafik. Nach Abschluss seines Studiums 1974 hatte er erstmals Gelegenheit, seine Arbeiten im New Yorker Brooklyn Museum der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Mit wachsender Popularität begannen sich Galerien und Museen für seine Werke zu interessieren, aber auch neben der Malerei fand Rizzi ein breites Betätigungsfeld, indem er unter anderem Platten/CD-Cover, Animations-Musik-Videos und verschiedenste Gebrauchsgegenstände, von Telefonwertkarten bis zu Rosenthal-Porzellan, gestaltete. Zahlreiche Einzelausstellungen und Auszeichnungen waren die Folge, zu Lebzeiten war James Rizzi einer der populärsten zeitgenössischen Künstler der Pop Art.

Rizzi starb in der Nacht auf den 26. Dezember 2011 in seinem Studio im Stadtteil SoHo im New Yorker Bezirk Manhattan.

Ausstellungsdauer:

10.11. bis 30.11.19

Eintritt für Besucher ab 18 Jahren!

Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter 07141-890080 oder info@artmix24.de gebeten, wofür ein Einkaufsgutschein am Empfang hinterlegt wird.