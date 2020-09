»In Vielfalt geeint? – Europa zwischen Vision und Alltag«

Im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ist ab sofort in der Ausstellungs- und Veranstaltungsscheune aus Bühlerzimmern die Sonderausstellung »In Vielfalt geeint? – Europa zwischen Vision und Alltag« zu sehen. Aufgezeigt wird der Weg Europas vom Kontinent der ständigen Kriege (90 Kriege in Europa allein zwischen 1600 und 1945) zum weitgehend geeinten Europa. Neben dem wichtigsten Aspekt, nämlich dem der Friedenssicherung, hat die Europäische Integration beginnend 1952 die Lebensbedingungen aller Europäerinnen und Europäer tiefgreifend verändert und auf vielen Gebieten nachhaltig verbessert. Europäische, nicht nationale Standards waren es, die in vielen Berufsfeldern die Arbeitsbedingungen verbessert haben.

bis 30.09.20, Hohenloher Freilandmuseum, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall, www.wackershofen.de