Events rund um das BikiniARTmuseum

Veranstaltungen rund um das BikiniARTmuseum bieten eine völlig neue, in der Region noch nicht vorhandene Qualität und Kombinationsmöglichkeit. Die ersten Veranstaltungen und Feiern hinterließen ausnahmslos begeisterte Teilnehmer. Neben einer VIP Führung mit großer Show können mehrere Gastronomien, darunter ein dean & david Restaurant und die Wein&Cocktailbar »Vagabond«, die Freibereiche um den Art&Music Garden und das Best Western Hotel mit Penthouse Lounges, jedes Event perfektioniert umsetzen. Wer eine Familienfeier, ein Firmenevent oder ein Weihnachtsfest plant, hat im BikiniARTmuseum Bad Rappenau eine einmalige Gelegenheit, eine Party zu veranstalten, die noch lange in Erinnerung bleibt. Bis zu 250 Personen können hier zusammenkommen und feiern oder tagen – ein Fotoshooting im PopUp Museum sowie ein Online Fotoalbum für die Familie oder die Firma inklusive. Hinzu kommt selbstverständlich exklusiver Eintritt ins weltweit erste Museum für Bademode und Badekultur mit über 25 Foto-Points.

Auch Hochzeiten können in Bad Rappenau zu einem unvergesslichen Erlebnis an einem weltweit einzigartigen Ort werden: Diese finden auf einer besonderen Rooftop Terrasse mit eigener Suite mit Blick auf die Feier in Pagodenzelten statt.

Dazu gibt es Catering von Mamas Lieblingsgericht bis bürgerlich lecker, von einfach und schlicht bis extravagant und international gehoben. Zum Abschluss kann man an der Bar ausgesuchte Heimatweine sowie Weine des eng befreundeten Weinguts Amalienhof bis zum internationalen Flair der Must-Have-Weine probieren. Selbst freie Trauungen sind auf der Rooftop Terrasse mit Blick ins schöne Kraichgau möglich.

BikiniARTmuseum / Best Western Hotel / dean&david

Buchäckerring 42, 74906 Bad Rappenau

Fon: 07066-9173700

www.bikiniartmuseum.com