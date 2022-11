Experimenta Sonderaustellung: Geschmacksfragen

Wieso finden wir manche Sachen schön und andere nicht? Welches Essen schmeckt uns, was schmeckt uns nicht? Wieso haben wir unterschiedliche Geschmäcker? Es ist schwer, Antworten auf diese Fragen zu finden. Die Sonderausstellung »Geschmacksfragen« in der experimenta Heilbronn wagt den Versuch. Essen, Musik, Mode, Wohnen, Liebe: Finde heraus, was deinen persönlichen Geschmack ausmacht! Außerdem kann man der Teil eines großen Geschmacksexperiments werden und mit der App »Unite in Taste« nach Lust und Laune mehr über seine Vorlieben und die der anderen erfahren. nib

Bis 08.01.23., Experimenta Das Science Center,

Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn,

www.experimenta.science