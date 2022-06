Diesen Sommer wird Heilbronn zu einem zweiten Gotham City, der Heimat des mysteriösen Batman, einem der beliebtesten Superhelden aller Zeiten. Doch welchen Zeichen-Künstlern verdankt diese Figur ihre unglaubliche Popularität? Die Kreissparkasse Heilbronn feiert den Dunklen Ritter, seine vielen Gesichter und Schöpfer in einer ganz besonderen Highlight-Ausstellung vom 20. Juli bis 11. September.

Mit der thematischen Ausstellung „Faces of The Batman“ präsentiert die Kreissparkasse Heilbronn eine hochkarätige und sorgfältig kuratierte Schau, die nach der erfolgreichen Sommerausstellung „COMICS! Batman, Donald, Tim & Co. - Comics in Deutschland nach 1945“ im Jahr 2017 erneut die Populärkultur in den Fokus rückt. Parallel zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher, 192 Seiten starker und hochwertiger Katalog im Hardcover, mit dem man sich die Exponate auch zu Hause immer wieder anschauen kann (ausschließlich Vor-Ort-Verkauf, 10 €).

Es erwarten Besucher über 100 spannende Original-Zeichnungen von internationalen Comic-Legenden wie Neal Adams, Frank Miller und Lee Bermejo. Außerdem unterstreichen hochwertige Sammler-Figuren und seltene Exponate aus der Welt der Kinofilme die verschiedenen Inkarnationen des Helden: So kann man Robert Pattinson als Batman, Heath Ledger als Joker und weiteren detailverliebten Statuen in Originalgröße ins Auge blicken und die Top-Stars der Comic-Szene treffen.

Am 24. Juli können Besucher die Chance nutzen und mit den Organisatoren der Ausstellung hinter die Kulissen blicken. Die Sammler und Kuratoren Marc Widmann und Alexander Bubenheimer, Zeichner Uwe Reber und Eventmanager Alexander Scheuermann führen durch die Ausstellung und plaudern aus dem Nähkästchen: Woher kommen all die genialen Sammlerstücke und Exponate, was ist ihre Geschichte und wie war es möglich, die lebensgroßen Figuren so täuschend echt zu gestalten? Als besonderes Highlight gibt es für alle Gäste einen exklusiven kostenlosen Print zur Ausstellung von Uwe Reber. Der „Officially Approved Disney/Lucasfilm-Artist“ trug nicht nur das Titelbild zur Ausstellung bei, auch Teile des Begleitcomics zur Ausstellung und die fast schon fotorealistischen Porträts der verschiedenen Batman-Zeichner stammen aus seiner Feder.

Am 12. August kann man den spanischen Zeichner Jesús Merino live erleben. Der liebenswürdige Comicstar ist ein Tausendsassa, der schon fast jede bekannte Comicfigur gezeichnet hat. Bei einem Künstlerpodium zeigt er sein beeindruckendes Talent und spricht über die vielen Facetten seiner Comickunst. Im Laufe der langen Zusammenarbeit mit DC Comics hat sich Jesús Merino zum absoluten Fanliebling entwickelt. Seine Spezialität ist eine fein ausbalancierte und besonders ausdruckstarke Linienführung. Figuren wie Wonder Woman, die er zugleich mit großer Stärke und doch auch Verletzlichkeit einzufangen weiß, lassen ihn zur Höchstform auflaufen. Der Meister wird sich für seine Fans sicher Zeit nehmen, vor Ort zu zeichnen und zu signieren.

Ein Highlight folgt am 26. August mit dem großen Zeichner-Battle, wenn es heißt: Enrico Marini versus Guillem March – zwei der begnadetsten Batman-Zeichner auf einer Bühne, die sich beide in ihren Künsten messen werden. Enrico Marini ist ein echtes Ausnahmetalent. Als er von DC Comics angefragt wurde, ein Projekt mit Batman umzusetzen, schuf er mit dem „Dunklen Prinz“ auf Anhieb einen der erfolgreichsten Batman-Comics der letzten 20 Jahre. Ein Hoch auf ihn und den Superschurken Joker, der darin sein Unwesen treibt. Der gebürtige Italiener arbeitet vorwiegend für den französischen Markt, wo seine genialen Alben wie „Die Adler Roms“ zu den absoluten Bestsellern gehören. Aber auch seine Interpretation von Batman, Gotham City und Batmans Gegenspielern Joker und Harley Quinn sind atemberaubend, individuell und rasant. Sein Herausforderer Guillem Marchs Kunst atmet die Comic-Tradition von Manara und Moebius, die für Superheldenhefte einen sehr ungewöhnlichen Stil pflegt. Seine Zeichnungen knistern vor erotischer Spannung, was ihn in der letzten Dekade insbesondere für die Reihen „Catwoman“ und „Gotham City Sirens“ zu einem prägenden und beliebten Zeichner machte. Außerdem verdanken Fans seiner Kreativität die Schurkin Punchline, die neue rechte Hand des Jokers. Guillem March lebt, arbeitet und zeichnet auf Mallorca und für all seine Fans nun auch in Heilbronn.

Premiere in Deutschland: Blockbuster-Zeichner Bryan Hitch kommt am 9. September nach Heilbronn. Kaum einem Comic-Künstler gelingt es so monumentale und beeindruckende Werke zu erschaffen wie dem britischen Fanliebling Bryan Hitch. Er ist ein wahrer Meister der Breitbild-Leinwand-Inszenierung, was insbesondere Serien wie Ultimates von Marvel und Justice League von DC so einzigartig macht. Sein Markenzeichen ist das Spiel mit immer neuen spannenden Perspektiven und Blickwinkeln. Dank dieses Talents ist er auch ein beliebter Concept Artist für Film und Fernsehen. So beruhen die 2005 neu aufgelegte britische TV-Serie Doctor Who und der erste Star Trek-Film von J. J. Abrams unter anderem auf seinen Konzepten. Gäste haben die Gelegenheit, dem Zeichner über die Schulter zu schauen, zu hören, wie er immer wieder neue grafische Welten erschafft und was eine Zeichnung haben muss, um es vom Konzept auf die große Leinwand zu schaffen. Für die Gäste immer mit der Chance, eine kleine Originalzeichnung zu ergattern.

Der letzte Sonntag im Batcave der Kreissparkasse Heilbronn ist der 11. September. Als besonderes Highlight dürfen die Veranstalter nochmals Comiczeichner Bryan Hitch begrüßen. Zwar gibt es heute keine Zeichnungen von ihm, aber für das eine oder andere Autogramm nimmt er sich sicher Zeit. Besucher können die Gelegenheit nutzen, ein letztes Mal bei der Ausstellung vorbeizuschauen und die einmalige Welt Batmans zu genießen.

Die Ausstellung findet von Mittwoch, 20. Juli, bis Sonntag, 11. September, „Unter der Pyramide“ der Kreissparkasse Heilbronn, Am Wollhaus 14, statt. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9.00 bis 17.30 Uhr sowie an den Eventsonntagen, 24. Juli, 14. August und 11. September von 13.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei!