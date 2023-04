Ausstellung Fantastische Tierwelten in Heidenheim

In ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung widmen sich das Kunstmuseum und die Historischen Museen Heidenheim dem Tier. Im Fokus stehen dabei jedoch nicht Illustrationen existierender Wesen, sondern Hybride, animalische Gottheiten, Neuschöpfungen und Darstellungen von Tieren, in denen diese nicht arttypische Verhaltensweisen aufzeigen oder in ungewöhnlichen Situationen gezeigt werden. Vom Löwenmenschen, über chinesische Drachen bis hin zu aktuellen Gemälden, Skulpturen und Installationen: Die ausgestellten Werke zeugen nicht nur von der hohen Erfindungsgabe des Menschen. Sie gewähren zudem schlaglichtigartig Einblicke in künstlerische Strategien zur Darstellung menschlicher Befindlichkeiten. Denn Darstellungen animalische Wesen dienen sind immer auch Ausdruck eines bestimmten Weltverständnisses.

Fantastische Tierwelten, bis So. 16. Juli, Kunstmuseum Heidenheim

www.kunstmuseum-heidenheim.de