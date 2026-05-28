Farben des Lichts in Bad Rappenau

Ingrid Pfeffer, geboren 1967 in Mosbach, hat ihr Schaffen den »Farben der Seele« gewidmet. Leuchtende, heitere Transparenz wechselt mit dunklen, bedrückenden Tiefen. Ihre Farbexplosionen sprengen das enge Korsett gängiger Malerei. Fotorealistische Details werden durch Abstraktion verstärkt. Zur Darstellung von verfallenen und heilen Elementen experimentiert die Malerin mit den unterschiedlichsten Materialien wie Sand, Muschelkalk oder Lack. Emotionen und Erlebnisse werden verarbeitet. Die Gemälde erhalten hierdurch einen maroden Charme, sie sind spannungsgeladen, emotional und verbinden Gegensätze zur Einheit. Mit Pinsel, Acryl, Kohle und Kreide schaut sie ins Herz des Dargestellten.

bis 21. Juni, Kulturhaus, Bad Rappenau, www.badrappenau.de