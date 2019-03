Farbenrausch - Museum im Kleihues-Bau präsentiert Manfred Henninger zu dessen 125. Geburtstag

× Erweitern Manfred Henninger

Vom 30. März 2019 bis zum 15. März 2020 zeigt das Museum im Kleihues-Bau eine Ausstellung zur Natur im Werk des Spätimpressionisten Manfred Henninger. Die Präsentation kann freitags bis sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr besucht werden. Zudem bietet das Museum im Kleihues-Bau nach vorheriger Anmeldung Sonderöffnungszeiten für Gruppen und Schulklassen an. In einem eigenen Ausstellungsbereich sind die Werke in Kinderhöhe gehängt und kleine Kunstliebhaber können ihre Eindrücke an einer Malstation umsetzen und ihre Zeichnungen mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus gibt es spezielle Aktionen für Schulklassen und spannende Angebote für die ganze Familie.

"Die Welt ist Licht, ist Dunkel, ist Farbe", so lautete einer der Leitsätze von Manfred Henninger, dem Mitbegründer der "Stuttgarter Neuen Sezession", der sich während seiner künstlerischen Tätigkeit intensiv mit dem Phänomen Farbe, als wichtigstem Element der Malerei, beschäftigte. Henninger war zeitlebens stetig auf der Suche nach den strukturellen Gesetzmäßigkeiten der Schönheit der Natur. Aus diesem Grund schließen sich für den Betrachter viele Werke auf den ersten Blick zu einem intensiven Farbteppich zusammen. Erst der zweite Blick gibt Einsicht in einen rein aus Farbe geschaffenen dynamischen Raum. Die Tiefenwirkung von Henningers Gemälden wird dabei nicht durch eine klassische Zentralperspektive erzielt, sondern durch die für seine Werke charakteristische leuchtende Farbgebung.

Ab dem 30. März 2019 entstehen auf den beiden Etagen des Kleihues-Baus spannende Dialoge zwischen Henningers Malerei und wechselnden zeitgenössischen Positionen. Dadurch werden dem Betrachter die Quintessenz des malerischen Seins aus Bewegung, Licht und Farbe vermittelt.

Mehr Informationen: www.museen-kornwestheim.de