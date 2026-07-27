Farbfroh – Internationales Bodypainting Event Eppingen (13. bis 15.8.26)

Ein außergewöhnliches Event der modernen Körperkunst: internationale Bodypainting-Künstler werden ihre Modelle jeden Tag mit Pinsel, Schwamm und Airbrush unter den Augen des Publikums in eine Kunstfigur verwandeln. Besucher können sich auf ein vielfältiges lebendiges Kunsterlebnis freuen! Das internationale Niveau ist hoch: es kommen professionelle Künstler aus aller Welt (Mexiko, Belgien, Niederlande, Luxembourg, Wales, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Frankreich, USA, China) und der Farbfroh-Fotograf Leon Sokoletski wird aus TelAviv anreisen. Lokalmatador und Bodypainting-Vizeweltmeister Wolf Reicherter aus London (in Eppingen aufgewachsen) bringt dieses Event und seine Kollegen in unsere Region. Ein solches Event ist im süddeutschen Raum einzigartig! Die Veranstaltung kostet keinen Eintritt, geöffnet täglich von 13-22 Uhr. Im Schwanen-Biergarten wird während des gesamten Festivals bewirtet, am Samstag ergänzt durch Kaffee und Kuchen. Tagsüber kann man die Entstehung der lebenden Fantasiefiguren live miterleben und sich von der Kreativität der Künstler verzaubern lassen. Zwischendurch ist auch ein kleiner Blick in das Doku-Fotostudio erlaubt. Im Anschluss werden professionelle Fotoshootings stattfinden, auch eine aktive Beteiligung interessierter Fotografen nach vorangehender Online-Anmeldung ist möglich. Zudem werden Mitmach-Aktionen angeboten, bei denen sich Groß und Klein mit echter Bodypainting-Farbe zum Beispiel im Gesicht oder Arme selbst künstlerisch ausprobieren kann. Larissa Hellwig bietet Facepainting, Hairstyling und Airbrush-Tattoos passend zum Eppinger Festivalsommer an.. Beim Schwarzlicht-Bodypainting und dem Meet & Greet-Abendsalon mit Ausstellung lässt sich die besondere Atmosphäre mit den Künstlern vor Ort genießen.

Do. 13. bis Sa. 15. August, tägl. 13. bis 22 Uhr, Schwanenwiese, Eppingen, artificium-eppingen.de