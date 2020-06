Faszination Mobilitätsgeschichte

Kleine und große Fans können das Mercedes-Benz Museum wieder besuchen: Seit dem 9. Mai ist es zunächst immer von Freitag bis Sonntag unter Einhaltung der behördlich vorgegebenen Hygieneregeln geöffnet. Einige Höhepunkte: das Kinderprogramm im CAMPUS, die verlängerte Sonderausstellung »40 Jahre G-Klasse« und natürlich die Dauerausstellung. Außerdem gibt es neue digitale Angebote rund um das Museum, vom faszinierenden Drohnenfilm bis zur Serie »Exclusive Insights: The Cars of the Mercedes-Benz Museum« auf Instagram TV.

»Es ist toll, dass unser Museum wieder Besucher empfangen kann. Wir freuen uns sehr auf Menschen aus der Region, die für einen Wochenendausflug zu uns kommen«, sagt Monja Büdke, Leiterin des Mercedes-Benz Museums. Im vergangenen Jahr haben mehr als 850.000 Gäste das Museum besucht, insgesamt sind es seit der Eröffnung im Jahr 2006 bereits mehr als zehn Millionen gewesen. Wie der Museumsbetrieb derzeit abläuft, geben die Hygieneregeln der Behörden vor. Das bedeutet für die Besucher unter anderem, den Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten und eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen - für Kinder gilt das im Alter ab sechs Jahren. Außerdem wird im gesamten Museum sowie in den einzelnen Räumen die Anzahl der Besucher zum gleichen Zeitpunkt begrenzt.

Die Wiedereröffnung ist eine Einladung an Besucher aller Altersgruppen, die Geschichte der Automobilität von 1886 bis in die Zukunft zu entdecken. Dazu hat das Museum einen eigenen Drohnenfilm gedreht, der unter https://youtu.be/LT0_SzhY4W8 zu sehen ist. Dabei steht die Dauerausstellung im Mittelpunkt, zu der 160 Fahrzeuge und insgesamt mehr als 1.500 Exponate auf einer Fläche von 16.500 Quadratmetern gehören. Ein besonderes Highlight ist die Sonderausstellung »40 Jahre G-Klasse« mit spannenden elf Fahrzeugen des Geländeklassikers. Die erfolgreiche Schau ist verlängert worden und wird voraussichtlich bis zum 27. September 2020 zu sehen sein.

Für die jüngsten Besucher ab drei Jahren gibt es an jedem Wochenende von 10 bis 18 Uhr ein Kinder- und Jugendprogramm. Treffpunkt ist der CAMPUS auf Ebene 0 des Museums. Die Teilnahme ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Hier können die jungen Kreativen bei »Faszination Design« ihr eigenes Auto zeichnen oder ein ganz individuelles Lenkrad gestalten. Und passend zur Sonderausstellung geht es bei »G-Klasse kreativ« darum, sich in der »G-Schichten-Werkstatt« mit Phantasie und Papier eine eigene Perspektive auf den G zu erschaffen. Kinder ab 5 Jahren gestalten bei »Funkelfarben – Glitzerwerk« ihren eigenen Schmuckanhänger, und für junge Besucher ab zehn Jahren gibt es den »Technik-Workshop«, in dem sie mit einem eigenen Modell erkunden, wie ein Benzinmotor funktioniert. Die »Kids-Rundgänge« durch die Dauerausstellung mit verschiedenen Themenheften für Kinder von sechs bis 14 Jahren runden das Angebot ab.

Neue digitale Formate machen den Museumsbesuch jetzt auch vom heimischen Sofa aus möglich. Sie bieten dabei Einblicke und Einsichten, die beim »echten« Museumsbesuch so nicht möglich sind. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung ist zum Beispiel ein spektakulärer Drohnenfilm online gegangen, bei dem die Kameras sogar durch den legendären 300 SL »Gullwing« fliegen. Und auf Instagram TV öffnet unter http://mb4.me/exclusive-insights-igtv die Serie »Exclusive Insights: The Cars of the Mercedes-Benz Museum« unter Motorhauben, Kofferraum- und Fahrertüren von ganz besonderen Traumwagen mit Mercedesstern.

Konzertsommer 2021

Der beliebte Mercedes-Benz Konzertsommer auf der Festivalbühne am Museum ist auf das kommende Jahr verlegt worden. Für das Festival vom 8. bis 11. Juli 2021 sind die Konzerte von Alvaro Soler und von Sido bereits bestätigt. Der große Kinder- und Familientag findet am 11. Juli 2021 statt.

Mercedes-Benz-Museum, Fr. bis So. 9 bis 18 Uhr, Kassenschluss 17 Uhr, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart www.mercedes-benz.com/museum