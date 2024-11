Faszination Tuning - Ausstellung im Technikmuseum Sinsheim

Das Technik Museum Sinsheim zeigt seit November die einzigartige Sonderausstellung: »Faszination Tuning – VW vs. Opel«. In den kommenden zwei Jahren werden über 100 Fahrzeuge ausgestellt, die die einstigen Rivalen der Straße –Volkswagen und Opel – in den Mittelpunkt stellen. Im Zentrum der Ausstellung stehen zwei Ikonen: der VW Golf GTI und der Opel Kadett sowie dessen sportlicher Nachfolger, der Opel Astra OPC. Diese Modelle sind nicht nur Meilensteine des technischen Fortschritts, sondern auch Sinnbilder für die Leidenschaft, mit der Tuning-Fans ihre Fahrzeuge über Jahrzehnte hinweg individualisiert und perfektioniert haben. Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist die Geschichte des Tunings selbst.

Eine Hommage an die Individualität und Kreativität der Tuning-Kultur und zeitgleich eine spannende Reise durch die Geschichte zweier bedeutender Automobilmarken: Die Besucher werden mitgenommen in die Welt des automobilen Individualismus und es wird gezeigt, wie Volkswagen und Opel die Tuning-Szene maßgeblich beeinflusst haben. Die Ausstellung wirft einen Blick auf herstellergetunte Sportwagen aus den 70ern bis heute, zeigt wie sich die Designphilosophien der beiden Marken im Laufe der Jahre verändert und wie Tuning-Enthusiasten diese Veränderungen auf kreative und einzigartige Weise aufgegriffen haben.

ab 1. November, Technik Museum Sinsheim, sinsheim.technik-museum.de