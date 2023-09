Feuriges Vergnügen im BlüBa

Mit dem Thema »Feuer« bewahrt die Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg die Sommerwärme für den Herbst. Bis zum 3. Dezember schmücken eindrucksvolle Kürbisfiguren wie das Pokémon Glumanda, Feuerwehrmann Sam oder Fred Feuerstein den Schlosspark und über 450.000 Kürbisse versprechen ein leuchtenes Kürbisfeuer.

In diesem Jahr findet die Kürbisausstellung zum 24. Mal im Blühenden Barock statt und dreht sich rund um das Thema »Feuer«. Der Cleebronner Künstler Pit Ruge und sein Team waren Feuer und Flamme für das Thema und haben mehrere Wochen an den imposanten Figuren aus Holz oder Metall gearbeitet. Dann bekamen diese ihr Kürbiskleid: Passend zu den jeweiligen Figuren hängen dort nun bläuliche, grüne, orangene, rote, gelbe oder weiße Kürbisse. So können die Besucherinnen und Besucher des Blühenden Barock auf der Kürbisausstellung nun Feuerwehrmann Sam, dem Pokémon Glumanda, Fred Feuerstein und vielen anderen feurigen Figuren über den Weg laufen. Während des gesamten Kürbisherbstes werden erneut ca. 450.000 Kürbisse und über 600 verschiedene Sorten aus aller Welt gezeigt.

»Bei uns ist – nicht nur bei diesem Motto – klar: Wir brennen für den Kürbis! Die Sortenvielfalt auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg gibt es so meines Wissens nirgendwo sonst zu sehen«, erklärt Alisa Käfer, die Leiterin der Ausstellung. »Es ist eine wahnsinnige Arbeit, rund 800 verschiedene Kürbispflanzen zu säen und diese dann auch bis zur Ernte durchzubringen – und bei der Menge nicht durcheinanderzukommen.« Viele der Kürbisse für die Sortenschau – wie auch für die übrige Ausstellung wachsen regional beim Obsthof Eisenmann in Rielingshausen.

Dass der Kürbis mehr kann, als schön auszusehen, beweist er an den zahlreichen gastronomischen Ständen. Hier gibt es Kürbiswaffeln, Kürbisflammkuchen und Kürbisbratwurst aber natürlich auch die Klassiker wie Kürbissuppe. Wenn es im Spätsommer noch schön warm ist, können sich die Besucher auch mit einem leckeren Kürbiseis oder einem erfrischenden Kürbisschorle abkühlen.

Die Kürbisausstellung setzt auch auf selbst hergestellte und teils regionale Köstlichkeiten. So gibt es im Shop leckere Kürbis-Marmeladen und Chutneys und den beliebtesten Snack für Groß und Klein: gebrannte Kürbiskerne in verschiedenen Geschmacksrichtungen von Chili bis Zimt und Zucker.

Außerdem kann man hier jede Menge Kürbis-Deko, Kürbis-Spezialitäten, Kernöl und vieles mehr für den Kürbisspaß zuhause finden.

Mit dem Thema Feuer nimmt die Kürbisausstellung die Hitze des Sommers noch mit in den Herbst. Und es knistert auch vor Spaß und Spannung: Denn an den Wochenenden begeistert die Kürbisausstellung mit verschiedenen Events. Am 1. Oktober sind die Besucher zur deutschen Wiegemeisterschaften und am 8. Oktober zur Europameisterschaft eingeladen, bei der die schwersten Kürbisse des Kontinents gewogen werden.Außerdem sorgen die Ludwigsburger Kürbisschnitzwelt und das Riesenkürbisschnitzfestival sowie viele weitere Veranstaltungen für Abwechslung und feuriges Vergnügen.

Kürbisausstellung Ludwigsburg

bis 3. Dezember,

täglich 9 bis 18 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg,

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de