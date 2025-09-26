Flow: Kunst im Fluss, 26.10.25 bis 15.2.26

Unter dem Übertitel »Flow« zeigt das Kunstmuseum Heidenheim parallel drei Einzelausstellungen, in denen es um unterschiedliche Aspekte des Fließens geht. Jede Etage des Museums wird dabei von je einer Künstlerin bespielt; im Hugo Rupf Saal: Luka Fineisen, im Kleinen Wechselausstellungssaal: Enya Burger, in der Hermann Voith Galerie: Tatjana Vall. Die drei Ausstellungen sind nicht nur eine Hommage an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Schwimmbad, sondern gehen dem Phänomen des Fließens in unterschiedlichen Ausprägungen nach: vom Netzwerk über nicht greifbare Volumina hin zum elektrischen Strom. »Flow« versteht sich als Gegenentwurf zur durch Brüche, Disruptionen und Spannungen geprägten Gegenwart. Denn die Ästhetik sich ausbreitender Formen von Netzwerken und Informationsströmen ist Sinnbild für einen harmonischen Austausch.

Flow, ab So. 26. Oktober bis So. 15. Februar, Kunstmuseum Heidenheim, kunstmuseum-heidenheim.de