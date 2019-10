Die Fotoausstellung »Father and Son«, die am 5. Oktober um 11.30 Uhr im Rathaus Langenburg eröffnet wird, zeigt die Fotografier-Leidenschaft einer Familie. Angefangen hat alles, als Andreas Schmelz in den 1970ern als junger Lehrling einer Langenburger Bäckerei Brötchen ausgefahren hat und von der Zeitungsausträgerin fotografiert wurde – ein entscheidender Augenblick. Denn damit war das Interesse des Bäckerlehrlings am Fotografieren geweckt. Seither sieht man ihn nur noch mit der Kamera in der Hand, analog, digital, mit und ohne Stativ, farbig oder schwarzweiß. Sein Fotoarchiv ist immens und wohlgeordnet und enthält Werke, die Auszeichnungen erhielten, auf Kalendern als Titelbild erschienen und auch der Stadt Langenburg als Grundlage für ihre neue Website dienen. Dass eine solche Fotografierleidenschaft nicht ohne Folgen bleibt, war zu erwarten. Andreas‘ Sohn Sebastian Schmelz tut es dem Vater gleich und ist ein ebenso passionierter Fotograf. Während der Vater mit Vorliebe Landschaft, Natur, Wetter und Stadtszenen fotografiert – allem voran die Mohnblume, konzentriert sich der Sohn auf Porträts und Aktfotos, vorzugsweise in schwarz-weiß. Eine spannende Mischung also, die es zu entdecken gilt! Eben »Father and Son«. Nach der Eröffnung im Rahmen der Langenburger Herbsttage ist die Ausstellung noch ein paar Wochen in den Räumen und Fluren des historischen Langenburger Rathauses zu sehen.

Ausstellungseröffnung »Father and Son«Sa. 5. Oktober, 11.30 Uhr, Rathaus Langenburg www.langenburg.de