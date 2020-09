Bad Rappenau trug bis zum Jahr 1930 nur den Namen »Rappenau«, erstmals wurde 1922 der Antrag auf Umbenennung gestellt. Seitdem hat es in Bad Rappenau sehr viele Veränderungen und Neuerungen gegeben. Die Fotoausstellung soll den Besuchern einen Überblick verschaffen, was sich in den vergangenen 90 Jahren und früher im Kurort Bad Rappenau getan hat.

90 Jahre »Bad« Rappenau, ab 1. Oktober, Rathaus Bad Rappenau www.badrappenau.de