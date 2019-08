Fotopoints in der Heilbronner Innenstadt

Der neue Science Center, das auffällige rote »One Man House« von Thomas Schütte auf der Inselspitze und der Götzenturm am Neckar mit dem scherenschnittartigen Scheibenmenschen »über dem Abgrund« – alle drei sind Bilder, die für Heilbronn stehen. Gemeinsam mit den Kollegen des Betriebsamts hat City Managerin Irina Guzina von der Heilbronn Marketing GmbH den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger aus dem jüngsten Masterplan Innenstadt aufgegriffen und an drei Standorten am Neckar umgesetzt. Die Fotospots greifen das neue Corporate Design Heilbronns auf und die prägenden Initialen »H« und »N« bilden in den Fotorahmen das gestalterische Spannungsfeld für die individuellen Aufnahmen. Mit den Foto-Spots schaffe man eine Möglichkeit, um die Heilbronner Innenstadt von Ihrer besten Seite zu zeigen, weiß die Projektleiterin Irina Guzina. Zusammen mit den Fotopoints freut man sich auf viele geteilte Bilder, die in Zukunft vielleicht noch mehr Touristen in die ältesten Weinstadt Württembergs locken.

Weitere Infos unter: www.heilbronn-franken.com