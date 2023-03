Frauenpower und Weinbaumuseum

Die Stuttgart-Marketing GmbH ist bei der Langen Nacht der Museen am 25. März dabei und bietet die Stadtführung „Stuttgarter Frauenpower“ sowie Führungen und Weinproben im Weinbaumuseum an.

Starke Frauen haben bereits zu Zeiten der Könige in Stuttgart viel bewegt. Bis heute sind die Herrschergattinnen Olga und Katharina fest in einigen Institutionen verankert, wie dem Katharinenhospital oder dem Olgäle. Bei der Kurzführung im Rahmen der Langen Nacht der Museen erfahren die Teilnehmer:innen Unbekanntes und Spannendes über die Stuttgarter Kämpferinnen. Die Führungen dauern 30 Minuten und finden jeweils um 19 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr statt.

Das Weinbaumuseum vereint mehr als 2.000 Jahre Weinkultur in der Alten Kelter in Uhlbach – eine spannende Zeitreise von den Anfängen des Weinbaus in Stuttgart bis zu den Veränderungen und Anforderungen der heutigen Zeit. Neben Kurzführungen durch das Museum werden am 25. März auch 3er-Weinproben angeboten. Die 30-minütigen Touren durch das Weinbaumuseum finden in regelmäßigen Abständen statt, die regionalen Weinproben jeweils zur vollen Stunde. Zur Stärkung gibt es die ganze Nacht lang frische Deie in der Kelterhalle.

Stuttgarter Frauenpower

Tag: Samstag, 25.03.2023

Beginn: 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr

Dauer: 30 Minuten

Treffpunkt: Treppe Oper Stuttgart

Führungen Weinbaumuseum Stuttgart

Tag: Samstag, 25.03.2023

Beginn: in regelmäßigen Abständen

Dauer: 30 Minuten