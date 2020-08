FREI * LUFT * KULTUR * 2020: Ausgewählte Kultur in Bad Mergentheim

Das sommerliche Veranstaltungsprogramm »FREI * LUFT * KULTUR * 2020« wurde so geplant, dass in Zeiten der Corona-Pandemie Konzert-, Kabarett- und Literaturerlebnisse mit den Anforderungen des Infektionsschutzes in Einklang gebracht werden können. Der Klanggarten im Kurpark bietet dafür den idealen und stimmungsvollen Rahmen. Hier erwarten die Gäste noch bis 13. September an jedem Wochenende abwechslungsreiche Events unter freiem Himmel. Neben Musik von ABBA, Pop und Reggae über Klassik bis hin zu Blasmusik stehen noch eine Autorenlesung, ein Figurentheater und Best of Slam-Poesie auf dem Programm. Es gibt eine kleine Bühne und die Besucher sitzen gemütlich an Bistrotischen mit maximal 4 Personen pro Tisch. Einlass und Getränkeverkauf starten jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden

Mehr Infos unter www.kurpark.reservix.de

Termine

Do. 3.9. 20 Uhr Mozart lebt – Autorenlesung mit Klaus Zeh

Fr. 4.9. 20 Uhr Best of Slam Poesie

Sa. 5.9. 20 Uhr Cris Cosmo

Do. 10.9. 20 Uhr Andreas-Quartett

Fr. 11.9. 20 Uhr Stuttgarter Salon Solisten

Sa. 12.9. 20 Uhr ABBA Forever

So. 13.9. 10.30 Uhr Weißwurstfrühstück mit den Zwiefach Boarischen

So. 13.9. 14.30 Uhr Figurentheater »Ü wie Üchtel«

So. 13.9. 20 Uhr ABBA Forever