Eindringliche Hommage an Frida Kahlo, 3.12. bis 10.12.

Nach dem Erfolg von Monets Garten kommt mit VIVA FRIDA KAHLO das nächste große Ausstellungshighlight nach Stuttgart. Die immersive Inszenierung widmet sich dem Leben und Werk der weltberühmten mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo – farbenfroh, emotional und multimedial. Die Besucher erleben eine 360-Grad-Reise in Kahlos Welt: von ihrer Kindheit im »Casa Azul« über ihr von Schmerz geprägtes Leben bis hin zu ihren ikonischen Selbstporträts. Großflächige Projektionen, ein eigens komponierter Soundtrack und eine Erzählstimme in der Rolle Fridas lassen ihre Werke eindrucksvoll lebendig werden. Herzstück der Ausstellung ist eine moderne Virtual-Reality-Experience, die tief in Fridas Träume, Gedankenwelt und Symbolik eintaucht. Danach lädt ein originalgetreu gestalteter Innenhof der Casa Azul zum Verweilen ein.

Im Showroom begegnen die BesucherInnen den Jahrzehnten von Fridas Schaffen – den 1920er bis 40er Jahren – in bewegten Bildern, intensiven Farben und kunstvoller Lichtinszenierung. Ihre Werke erscheinen auf bis zu zehn Meter breiten und über fünf Meter hohen Wänden – eindringlich, emotional und ganz neu erlebbar. Frida Kahlo selbst sagte: »Ich bin nicht krank, ich bin zerbrochen. Aber solange ich malen kann, bin ich froh, dass ich am Leben bin.« Neben ihrer einzigartigen Kunst ist Frida Kahlo auch als Symbolfigur einer starken, emanzipierten Frau bekannt.

Ihre Selbstporträts zeigen nicht nur ihre äußere Erscheinung, sondern spiegeln ihre Seele, ihr Leiden und ihre Kraft. Inspiriert von mexikanischer Folklore und Natur, wurde Frida Kahlo selbst zur Ikone – ihr Tehuana-Kostüm, ihre Frisur und ihr Stil sind bis heute legendär. Spätestens seit den 1980er-Jahren gilt sie als Galionsfigur der Frauenbewegung. Ihr politisches Engagement, ihre Solidarität mit indigenen Bevölkerungsgruppen und ihre Widerstandskraft gegen gesellschaftliche Konventionen machen sie weltweit zu einer Symbolfigur.

Viva Frida Kahlo, Immersive Experience ab Mi. 3. Dezember, Mo. bis So. 10 bis 21 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.vivafridakahlo.de