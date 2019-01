Noch bis zum 29. April 2019 kann in der Galerie Fürwahr in Walldürn die Herbst/ Frühjahr-Ausstellung besucht werden. Gezeigt werden Skulpturen von Markus Reuter und Malerei und Zeichnungen von Michael Buchfelner. Buchfelners Bilder zeichnen sich vor allem durch ihre Vielfalt in Motiv, Technik und Materialien aus. Reuter bedient sich bei seiner Arbeit aller möglichen Steinsorten.

Bis 29. April 2019

Hauptstraße 26-28, Walldürn

www.galerie-fürwahr.de