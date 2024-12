Geschichte hautnah erleben im Weygang-Museum Öhringen

Das Weygang-Museum in der Öhringer Karlsvorstadt präsentiert ­neben seiner beeindruckenden Zinn- und Fayencesammlung auch ­Exponate aus der Römerzeit. Aktuell befindet sich das Museum in der Neukonzeption und wird ab 2026 wieder regulär in Betrieb gehen. Um die Wartezeit zu verkürzen, lädt das Weygang-Museum zu einer Reihe außergewöhnlicher Veranstaltungen ein, die Geschichte für Jung und Alt lebendig werden lassen. Mit monatlich wechselnden Programmen bietet das Museum spannende Führungen, kreative Aktionen und besondere Einblicke in vergangene Zeiten. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Am 5. Januar wird eine Museumsführung mit dem fränkischen Hausmeister Karlheinz Bruddler geboten, am 2. Februar eine Führung mit Schwerpunkt UNESCO-Welterbe »Obergermanisch-Raetischer Limes«.

So. 5. Januar und 2. Februar, jeweils 15 Uhr, Weygang-Museum, Öhringen, www.weygang-museum.de