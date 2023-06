Gregor Schneider. Ernst Franz Vogelmann-Preis in Heilbronn

Gregor Schneider. Ernst Franz Vogelmann-Preis Gregor Schneider erhält den Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur 2023. Mit der 30.000 EURO dotierten Auszeichnung ist eine Ausstellung von Juli bis Oktober 2023 verbunden. Der 1969 in Rheydt geborene Künstler lehrt seit 2016 an der Kunstakademie Düsseldorf, nachdem er zuvor an die Berliner Universität der Künste und an die Akademie der Bildenden Künste München berufen worden war. Sein Beitrag »Totes Haus u r« wurde 2001 auf der Biennale Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet und machte Gregor Schneider bekannt. Die mit dem Ernst Franz Vogelmann-Preis verbundene Ausstellung wird eigens für die Kunsthalle Vogelmann Heilbronn konzipiert.

Preisvergabe am Sa. 15. Juli, 11:30 Uhr, großer Ratssaal, Rathaus Heilbronn, Ausstellung Sa. 15. Juli – So. 29. Oktober, Kunsthalle Vogelmann