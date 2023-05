Großer Aktionstag im Alamannenmuseum Ellwangen am 21. Mai

Anlässlich des Internationalen Museumstages findet am Sonntag, 21. Mai, im Alamannenmuseum ein großer Aktionstag statt, und das bei freiem Eintritt.

Der Museumstag steht 2023 unter dem Motto "Museums, Sustainability and Wellbeing" (Museen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden), die Leitlinie in Deutschland lautet "Museen mit Freude entdecken".

Neue Museumsdefinition von ICOM: Das Motto der diesjährigen Ausgabe des Internationalen Museumstages ist geprägt von der neuen Definition für Museen des Internationales Museumsrates ICOM, die in den letzten fünf Jahren entwickelt wurde und nun bereit ist, ein lebendiger Maßstab für alle Inhalte zu werden. Ziel ist es, das Potenzial von Museen für Nachhaltigkeit und Wohlbefinden anhand von drei Zielen aus den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu erkunden:

- Ziel 3: Globale Gesundheit und Wohlergehen:

- Ziel 13: Klimaschutz

- Ziel 15: Leben an Land

Foto: Alamannenmuseum Ellwangen Am 21. Mai ist im Alamannenmuseum ein erlebnisreiches Programm für Jung und Alt mit zahlreichen Mitmachaktionen geboten – hier Georg Däges, der bei einem Konzert um 15 Uhr auf Leier und Monochord nicht alltägliche Musik zu Gehör bringen wird.

Von Doris und Jürgen Heinritz laden die Besucher um 14 und 16 Uhr zu einem kleinen Rundgang durch das Museum ein und erzählen etwas darüber, wie aufwändig es ist, Kleidung selbst herzustellen. Dieter Laiß ist seit über 40 Jahren Pflanzenfärber. Er zeigt, wie man mit natürlichen Farbstoffen leuchtende Stoffe herstellen kann. Die Besucher können bei ihm selbst einmal ausprobieren wie das geht und dabei ihr blaues Wunder erleben. Manfred Jenz alias Gigi, der Bogenbauer fertigt aus einem unscheinbaren Stück Holz einen Bogen, wie ihn bereits die Alamannen verwendet haben. Gerne dürfen ihm die Besucher dabei über die Schulter schauen.

Die Mitglieder der Gruppe Bürgerliches Aufgebot zu Hohenlohe zeigen den Alltag des 15. Jahrhunderts. Gerne beantworten sie Fragen zu den gezeigten Repliken. Mitglieder der Gruppe des Römerschiffes Lusoria Rhenana lassen für die Besucher verschiedene Aspekte des römischen Lebens wieder lebendig werden. Lassen Sie sich überraschen, wie modern es damals zuging. Auch die Plakatgalerie "20 Jahre Alamannenmuseum" am Museumseingang mit den Ausstellungsplakaten aller 36 bisher gezeigten Sonderausstellungen des Alamannenmuseums ist noch bis zu diesem Tag zu sehen. Natürlich ist auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Das Angebot an warmen Speisen, darunter auch vegetarische Gerichte, und dem reichhaltigen Kuchenbuffet am Nachmittag laden zum Verweilen im Museumshof ein.

Der Eintritt ist am Museumstag frei.

Der Internationale Museumstag wurde 1977 vom Internationalen Museumsrat ICOM ins Leben gerufen und wird seit 1978 gefeiert. Seit 1992 wird der Tag von einem jährlich wechselnden Motto begleitet. In Deutschland wird der Internationale Museumstag stets an einem dem 18. Mai nahe gelegenen Sonntag gefeiert.

Nähere Informationen sind beim Museum unter Tel. 07961/969747 sowie im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de und www.museumstag.de erhältlich.