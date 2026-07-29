Grün Stadt Grau in der Klima Arena Sinsheim (ab August 2026)

Wie können unsere Städte grüner, kühler und lebenswerter werden? Die interaktive Sonderausstellung »Grün Stadt Grau« zeigt spannende Ideen und innovative Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Hier entdeckt man an abwechslungsreichen Mitmachstationen, wie Stadtgrün, Wasser, Energie und Mobilität die Zukunft gestalten – informativ, inspirierend und für die ganze Familie. Hier findet man innovative Lösungen für die großen Fragen der Zeit: Wie bewältigt man den Klimawandel in Städten? Wo sollen all die Menschen wohnen? Und wie schafft man lebenswerte Orte für alle? Beton wird grün. Stadt wird lebendig. Zukunft wird erlebbar.

Sa. 8. August 2026 bis So. 4. April 2027, Klima-Arena, Sinsheim, klima-arena.de