Vom 7. Februar bis 11. Oktober 2020 ist im Ellwanger Alamannenmuseum die neue Sonderausstellung »Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen« zu sehen, die neue Erkenntnisse der Textilarchäologie spannend aufbereitet.

»Ich habe nichts anzuziehen!« Gemeint ist damit aber nicht, dass man nun in die Not käme, nackt herumlaufen zu müssen, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall: die Auswahl an Kleidung, die im Schrank hängt, ist so groß, dass einem die Entscheidung schwerfällt. Und wenn man trotzdem nicht weiter weiß, kann man sich immer noch über das Internet ein neues Outfit bestellen und bekommt es auch noch schnellstens ins Haus geliefert.

Ganz anders sah es da zu Zeiten der Alamannen aus. Zum einen gab es weder Schränke noch Internet. Zum anderen war die Anzahl der Kleidungsstücke, aus denen man wählen konnte, doch recht überschaubar. Gar mancher war tatsächlich froh, wenn er nicht nackt laufen musste.

Seit der Mensch begonnen hat, Kleidung zu tragen, spielt nicht nur die Schutzfunktion eine wichtige Rolle, sondern sehr schnell kam auch der ästhetische Aspekt hinzu. Aber erst mit der Herstellung von Garn aus einzelnen Fasern und deren Weiterverarbeitung zu Textilien besteht die Möglichkeit, das Aussehen selbst zu bestimmen. Seit dieser Zeit haben sich die einzelnen Arbeitsschritte nicht wesentlich verändert. Nur übernehmen heute Maschinen, was Jahrtausende lang mühevolle Handarbeit war. Erst durch die Industrialisierung der Textilproduktion ist die für uns heute selbstverständliche große Auswahl an Kleidungsstücken möglich geworden.

Im Mittelpunkt der Sonderausstellung zur Kleidung der Alamannen stehen neue Erkenntnisse der Textilarchäologie. Wolle und Leinen waren die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Materialien.

Anhand von archäologischen Funden werden die einzelnen Schritte vom Schaf zum fertigen Mantel nachvollziehbar. Doch die Herstellung von Leinenstoffen war noch viel aufwendiger.

Im Gebiet der Alamannen haben sich Textilien durch die Zeit nur sehr schlecht erhalten. Deshalb zeigt die Ausstellung an Repliken ausgewählter Beispiele, wie die Kleidung ausgesehen haben könnte. Etwas Besonderes stellt dabei die Installation der Grablege einer vornehmen Dame aus Lauchheim dar: Sie zeigt, in welcher Kleidung und mit welchen Textilbeigaben die Tote bestattet wurde.

Die Ausstellung zeigt auch den Arbeitsaufwand, der mit der Herstellung eines einzigen Kleidungsstückes verbunden ist. Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind also keine Erfindung unserer Zeit.

Die Ausstellung wird am Freitag, 7. Februar, 18 Uhr eröffnet, es sprechen Oberbürgermeister Michael Dambacher, der 1. Vorsitzende des Fördervereins Alamannenmuseum Ellwangen, Werner Kowarsch, der Kurator der Ausstellung, Jürgen Heinritz aus Pleidelsheim – er hält die Einführung in die Ausstellung – sowie Museumsleiter Andreas Gut. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Während der Laufzeit der Ausstellung wird ein umfangreiches Begleitprogramm angeboten, darunter die 6. Ellwanger Tage »Lebendige Geschichte« am 15. und 16. Februar oder die Aktionstage »Vom Flachs zum Leinen« am 1. März und 7. Juni.

»Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen«

Ausstellungseröffnung: Fr. 7. Februar, Ausstellungsdauer: bis 11. Oktober, Alamannenmuseum, Ellwangen

www.alamannenmuseum-ellwangen.de