H2Oho! Ausstellung in Heilbronn (29.7.26 bis 14.3.27)

Eintauchen und Abtauchen! Die Ausstellung H2Oho! Heilbronn entdeckt das Wasser lädt Familien ein, Wasser neu zu entdecken – als Quelle des Lebens, Naturkraft und Teil unseres Alltags. Die Ausstellung bietet Räume zum Staunen, Mitmachen und Entdecken: Warum ist Meerwasser salzig? Wie badete man in Heilbronn? Ob in Mythen und Märchen, beim Schutz unseres Trinkwassers oder beim Wassersport – Wasser geht uns alle an, global wie vor Ort.

Mi. 29. Juli bis So. 14. März 2027, Museum im Deutschhof, Heilbronn