Hällisch-Fränkisches Museum: »Aus vier Ateliers«

In Zeiten von Corona sind Atelierbesuche kaum möglich. Daher präsentiert das HFM im »Wintergarten« eine kleine Ausstellung moderner Kunst. Vier Künstler aus der Region, Thomas Achter, Henrik Dellbrügge, Eberhard Stein und Michael Turzer, zeigen eine Auswahl ihrer Werke und bieten diese zum Verkauf an. Achter, Stein und Turzer sind in Schwäbisch Hall bekannt. Neu ist Henrik Dellbrügge. Gemeinsam ist den vier Kunstschaffenden, dass sie abstrakt gestalten, aber jeweils in unterschiedlichen Techniken.

bis 11.10.20, Keckenhof 6, Schwäbisch Hall

www.haellisch-fraenkisches-museum.de