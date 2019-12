Handmade Love wieder auf dem Burg Stettenfels

Handmade Love

Liebevolle Einzel- und Designstücke

Am 25. und 26. Januar kommt Handmade Love wieder auf Burg Stettenfels. Der Handmade und Design Markt verwandelt die malerische Kulisse in ein kunterbuntes Erlebnis. Im Inneren der Burg sowie im Gewölbekeller verteilen sich über 90 Stände mit liebevoll in Handarbeit gefertigten Produkten: Stylische Dekostücke, modische Kleidung, süße Kindersachen, exotische Leckereien, origineller Schmuck und schicke Accessoires. Auf drei Stockwerken kann die Burg erkundet werden. Die Stände sind so verteilt, dass es immer etwas zu sehen gibt. Im historischen Innenhof wird mit verschiedenen Food-Ständen für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem gibt es im Handmade Love Café leckeren Kuchen und Kaffee. Neben den kostenfreien Parkplätzen gibt es am Sonntag auch einen kostenfreien Shuttle-Bus.

Handmade Love Sa. 25. und So. 26. Januar, Burg Stettenfels Untergruppenbach, www.handmadelove.de