Hannah Cooke: Spießrutenlauf, ab 10.05.26

In »Spießrutenlauf« verwandelt die Künstlerin Hannah Cooke zwölf übergroße Spießspitzen in eine pointiert inszenierte Arena rebellischer Hasen. Aus mittelalterlichen »verkehrten Welten« entlehnt und in die Gegenwart katapultiert, attackieren sie mit humorvoller Präzision Kapitalismus, Protestkultur und gesellschaftliche Machtgefüge. Die handgeprägten Aluminiumtafeln greifen die Tradition der Votivgaben auf – ­jener Hoffnungszeichen, die Menschen über Jahrhunderte an heiligen Orten hinterließen. Gleichzeitig verweisen die zwölf Spieße auf die zwölf Artikel der Bauern von 1525, deren Aufstand in Weinsberg mit ­einem Spießrutenlauf einen brutalen Wendepunkt fand.

ab 10.05.26, Kunstverein Schwäbisch Hall e.V., www.kvsha.de