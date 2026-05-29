Hauck & Bauer: Cartoons, 28.06. bis 26.07.26

Beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstr. 5 (hinter dem Rathaus), sind zwei Unterfranken die nächsten Cartoon-Künstler: Elias Hauck und Dominik Bauer – bekannt als Comiczeichnerduo Hauck & Bauer. Beide sind 1978 in Alzenau geboren und aufgewachsen und machten dort gemeinsam Abitur. Heute leben sie in Berlin bzw. Frankfurt am Main. Ihre Cartoons entstehen mit Rollenverteilung: Elias Hauck zeichnet und Dominik Bauer schreibt die Texte. Sie veröffentlichen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Titanic und der Apotheken Umschau und wurden bereits mehrfach den Deutschen Karikaturenpreis und dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.

ab 28.06.26, Engelsaal, Tauberbischofsheim, kv-tbb.de