Heike Sperling: Farbenrausch

Heike Sperling 1971 in Anklam geboren, ist eine vielseitige Künstlerin, deren Werke durch Strukturen, Ordnung und eine große Portion Fantasie gekennzeichnet sind. Mit Acryl auf Leinwand bringt sie ihre Gefühle und Emotionen zum Ausdruck. Neben großformatigen Gemälden entstehen auch kleinere Werke. Dabei experimentiert sie mit verschiedenen Techniken wie Spachtelmasse, Tapetenkleister, Sand, Wisch- und Tupftechnik sowie dem Malen mit Fingern und Pinseln. In jüngerer Zeit konzentriert sich die Künstlerin auf die Gestaltung mit Marmormehl. Ihre Werke in dieser Technik sind noch selten, zeigen jedoch schon ihre großes Können.

Sa. 26. August bis Fr. 15. September,

Fotowerkstatt & Galerie Norbert Nieser, www.galerie-nieser.de