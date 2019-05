Heilbronn in einer Streichholzschachtel

× Erweitern Richard Wetzel präsentiert die Highlights der Stadt Heilbronn im Miniaturformat.

Kilianskirche, experimenta, das Heilbronner Rathaus und der Bildungscampus passen ab sofort zusammen mit dem Käthchen und dem Salzbergwerk in eine Streichholzschachtel. Am Dienstag stellte die Heilbronn Marketing eine Motiv-Streichholzschachtel des weltweit renommierten Papier-Künstlers Richard Wetzel vor. Dieses kunstvolle Souvenir gibt es ab sofort in der Tourist-Information in der Kaiserstraße zum Kauf.

Der findige Tüftler aus dem Heilbronner Süden, der faszinierende Miniaturwelten schafft und in Motiv-Streichholzschachteln einpasst, wurde 2018 in den Kreis der besten Papierkünstler der Welt aufgenommen. Nachdem er schon Metropolen wie Paris, New York und London im Westentaschen-Format umgesetzt hat, ist ihm jetzt das gelungen, was eigentlich schon überfällig war. Richard Wetzel hat die wichtigsten Sehenswürdigkeiten aus Heilbronn und der Region gezeichnet, gelasert und in rund 25 kleinen Teilen in einer Streichholzschachtel verpackt. Diese werden nach Anleitung zu einer kleinen Miniaturstadt zusammengesetzt.

„Die Heilbronn-Streichholzschachtel ist ein verblüffendes und authentisches Mitbringsel für Besucher“, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing. Er ist davon fasziniert, wie Richard Wetzel es geschafft hat, die bedeutenden Heilbronner Bausteine wie Garten, Wein und den Neckar authentisch umzusetzen.

Der Künstler selbst berichtet von einer großen Herausforderung bei der Umsetzung des Projektes. „Heilbronn hat so viel zu bieten, da musste ich mich auf das Wesentliche beschränken. Die Kaiserstraße bildet die Mittelachse des Kunstwerks. Sie zieht sich vom Neckarturm durch die Innenstadt, über den Weinsberger Sattel zur Burg Weibertreu bis nach Künzelsau zu unserem ‚Mann im All‘“, erklärt Richard Wetzel. Die Umsetzung habe eine sehr lange Vorlaufzeit benötigt. Allein die Falzung der einzelnen Teile sei eine filigrane Ingenieursarbeit.

„Heilbronn in a box“ gibt es ab sofort zum Preis von 12 Euro in der Tourist Information Heilbronn, Kaiserstraße 17, zu kaufen. Die Erstauflage beträgt 1.000 Stück.