Heilbronn ist Kult: Abwechslungsreicher August

»Heilbronn ist Kult« – unter diesem Motto wird auch in diesem Sommer jede Menge Kultur im Deutschhof, auf der Inselspitze, in der Maschinenfabrik und auf dem Bildungscampus geboten. Auch im August gibt es zahlreiche Highlights aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Kultur.

Linus Giese

Auf der Bühne im Deutschhof und in der Inselspitze ist auch im August ein abwechslungsreiches Programm geplant. Am Sonntag, 1. August, verzaubert eine Ensemble-Besetzung des Württembergischen Kammerorchester mit klassischer Musik. Als weitere Veranstaltungen folgen in dieser Woche eine Lesung mit dem Autor Jochen Zelter. In seinem Roman »Die Verabschiebung« erzählt Zelter beklemmend spannend von der End- und Aussichtslosigkeit eines Asylverfahrens, wo auch eine Ehe kein hinreichender Grund mehr für irgendetwas ist. Am Freitagabend sorgen die Musiker der Tribute Band Complete Clapton für einen schwungvollen Abend mit den Klassikern wie Layla, Tears in Heaven, oder Wonderful tonight. Beim Sommerabend der Kulturen tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die mongolisch-futuristische brasilianische Tanz-Kultur ein. Zu sehen sind u.a. die Gruppen TSL Saphir und Smaragd des Vereins KunST 07, das deutsch-chinesische Kulturzentrum Neckar e.V. wie auch die Tanzgruppe Beija-Flor-Brasil.

Die Musik der »global shtetl band« mit Gustavo Mendoza reicht von jiddischen Liedern über verschollene Texte bis hin zu neuem, aktuellem Songwriting. Das Konzert findet im Rahmen des Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben« in Deutschland statt.

In der zweiten und dritten Augustwoche ist die »get shorties« Lesebühne, das Theaterschiff Heilbronn mit »Die Weiber«, die Band X-Friends (früher Gonzos Friends) und eine Ensemble-Besetzung des Heilbronner Sinfonie Orchesters zu sehen. Die Leidenschaftlichkeit des Tangos wird bei »Red Tango« einem Konzert mit der Violistin Amy Lungu präsentiert. Der Autor Linus Giese gibt in seiner Lesung persönliche Einblicke in sein jetziges Leben, indem er laut ausspricht, dass er Mann und trans ist – passend dazu der Titel seines Buches »Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war«. Für die Ferienzeit sind außerdem zahlreiche Familienveranstaltungen und Theaterstücke geplant. Eine vollständige Programmübersicht gibt es online.

Heilbronn ist Kult

bis 5. September 2021

Tickets unter www.diginights.com/hnistkult

Das Programm im August (Auswahl)

So. 01.08. 17 Uhr: Württembergisches Kammerorchester

Do. 05.08., 19:30 Uhr: Über Gott und die Welt sprechen – ­Jochen Zelter: Die Verabschiebung

Fr. 6.8. 19 Uhr: Complete Clapton

Sa. 7.8. 19:30 Uhr: Sommerabend der Kulturen

So. 8.8. 17 Uhr: global shtetl band

Fr. 13.8. 19:30 Uhr: get shorties Lesebühne

Sa. 14.8. 19 Uhr: Heilbronner Kinderfilmfest

21 Uhr: 17. int. low & no Budget Kurzfilmfestival 2020

Mi. 18.8. 19 Uhr: Stadtbibliothek - Lesung Linus Giese

Do. 19.8. 19:30 Uhr: X-Friends (früher Gonzo‘s Friends)

Sa. 21.8. 19:30 Uhr: Red Tango - Konzert mit Amy Lungu

So. 22.8. 17 Uhr: Heilbronner Sinfonie Orchester