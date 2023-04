Heilbronn: Tanz an der Trau(er)weide

Versus

Der Choreograf Michael Langeneckert entwickelt spezifisch für den Veranstaltungsort mit seinem Tanzlabel »moving orchestra« aus Freiburg eine Performance. Für die Trau(er)-Weide auf dem BUGA-Gelände hat er »Versus« geschaffen, eine Performance die sich mit Widersprüchen beschäftigt: Stadt und Land, Ebbe und Flut, Tod und Leben. Tänzerisch und musikalisch wird die Besonderheit des Heilbronner Ortes, der das Städtische mit der Natur verbindet, unterstrichen. Das moving Orchestra begibt sich auf die Suche nach dem »Point of Zero Gravity«, der Ort, an dem vollkommene Ausgeglichenheit und Balance herrscht. Der Eintritt zu der Aufführung ist frei.

Versus, Fr. 12. Mai, 18 Uhr, Trau(er)weide auf der Spitze der Kraneninsel auf dem BUGA-Gelände, Heilbronn