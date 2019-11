Heilbronner Weihnachtscircus

Kann der Heilbronner Weihnachtscircus die letztjährige Jubiläumsshow toppen?

»Wir orientieren uns in erster Linie am Internationalen Circusfestival von Monte Carlo«, erklärt Sascha Melnjak. Auf dem jährlich stattfindenden, größten Festival der Welt, treten nur die Besten auf, und gerade diese Künstler will der Heilbronner Weihnachtscircus um jeden Preis engagieren. Das hört sich leichter an, als es ist, denn oft sind die »Wunschdarbietungen« auf Jahre hin ausgebucht. Das Casting-Team des Heilbronner Weihnachtscircus muss also schnell sein und die richtigen Kontakte zu den bedeutenden Künstleragenturen pflegen.

Fotos: Heilbronner Weihnachtscircus

Dann klappt es so optimal wie in diesem Jahr und Heilbronn wird zum Festival der Gewinner von Monte Carlo. Mit über 60 Artisten aus Ungarn, Vietnam, Österreich, Argentinien, Tschechien, Irland, Chile, Mexiko, Italien, Russland, Schweiz, Ukraine, USA und Deutschland knüpft der Heilbronner Weihnachtscircus nahtlos an das große Jubiläumsprogramm des vergangenen Jahres an, und präsentiert wieder die besten Artisten, Tierlehrer und Clowns der Welt.

In diesem Jahr überrascht der Heilbronner Weihnachtscircus allein mit 4 Darbietungen, die auf dem »Internationalen Circusfestival von Monte Carlo« mit dem seltenen Goldenen Clown ausgezeichnet wurden. Die Flying Tabares, die größte Flugtrapeztruppe der Welt aus Argentinien komplettiert die goldene Quadrologie. Unter einem Goldenen Clown beim »Internationalen Circusfestival von Monte Carlo« machen es die »Richter´s« vom Ungarischen Nationalcircus nicht.

Und deshalb ist auch Ihre Jockey-Nummer entsprechend prämiert. Die sechsköpfige Truppe um Jozsef Richter setzt mit dieser Darbietung neue Standards in einem schwierigen und nicht ungefährlichen Genre. Waghalsige Sprünge von Pferd zu Pferd, Zwei-Mann-Hoch oder die stehende Reiterei mit bis zu fünf Artisten sind auf diesem hohen Niveau einzigartig – eine turbulente Hommage an die von Generation zu Generation weitergetragene traditionelle Circuskunst.

Durch die vier Cedeno-Brüder steht der Heilbronner Weihnachtscircus in diesem Jahr im Zenit südamerikanischer Lebensfreude. Der Untermann katapultiert mit seinen Füssen den Obermann in die Höhe. Von der griechischen Mythologie inspiriert, sind ikarische Spiele eigentlich ein unverschämter und verbotener Griff an die Sonne, der durch einen jähen Absturz bestraft wird.

Für ihre wunderschöne und verspielte Darbietung erhielt die deutsche Tierlehrerin Rosi Hochegger verdient den Silbernen Clown auf dem »Internationalen Circusfestival von Monte Carlo«. Es ist die wohl turbulenteste und trickreichste Darbietung mit unterschiedlichsten Hunderassen, die derzeit durch die Manegen der Welt tourt. So lustig und so gut kann es nur Rosi und ihre vierbeinigen Freunde – das wissen alle, und deshalb ist »die Hochegger«, wie sie anerkennend in Fachkreisen genannt wird, auf Jahre ausgebucht.

Manchmal passt alles, und das Leben geht erstaunliche Symbiosen ein. Steve & Jones sind Clowns von Weltformat, jedenfalls was die Fähigkeit angeht, dem Chaos eine Ordnung zu geben. Sie selbst würden von sich behaupten, dass das im richtigen Leben genauso ist. Und so waren sie viele Jahre die Stars im größten Circus der Welt »Ringling Bros. and Barnum & Bailey« in den USA.

Auch in diesem Jahr gibt es veranstaltungsbegleitend eine vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und Cafégarten im großen, beheizten Foyer-Zelt. Ein einzigartiges Ambiente, das zum Verweilen einlädt.

Premiere hat der 21. Heilbronner Weihnachtscircus am Mittwoch, 18. Dezember mit einer großen Familienvorstellung zu reduzierten Einheitspreisen um 15.30 Uhr und der festlichen Abend-Gala um 20.00 Uhr. Die Eintrittspreise liegen zwischen 17,-€ und 45,-€ (ermäßigt zwischen 15.-€ und 39.-€). Karten sind im Vorverkauf u.a. bei der Tourist-Information Heilbronn, Kaiserstr. 17, in den Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme, bei allen weiteren bekannten RESERVIX-Vorverkaufsstellen in Heilbronn und der Region sowie im Online-Shop erhältlich.

21. Heilbronner Weihnachtscircus Mi. 18. Dezember bis Mo. 6. Januar tägl. 15:30 Uhr und 20 Uhr Theresienwiese Heilbronn

www.weihnachtscircus.com