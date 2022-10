Herbstprogramm in der Zachersmühle: Von spannend bis Göttlich

In der Zachersmühle wird im Herbst wieder beste Unterhaltung geboten. Am 7. Oktober kommt das Theater Q-rage mit einem spannenden Fall nach Adelberg. Beim Stück »In vino veritas« steht das Dorf Kopf. Alle stecken in den Vorbereitungen für die Wahl der Weinkönigin. Es geht um Liebeleien, Rivalitäten, Neid, Eifersucht, die besten Trinksprüche und guten Wein.

Am 5. November gibt es mit »Komödie? – Göttlich!« ein musikalisches Theaterstück des Hinterhofkollektivs in Zusammenarbeit mit dem Chor Loli Ruža frei nach Dante Alighieri. Vor über 700 Jahren geschrieben, fasziniert Dantes »Göttliche Komödie« immer noch. Das Theaterstück geht von einem kindlichen Blick auf diese Welt aus und erschließt sie uns im wahrsten Sinne des Wortes bildlich, dramatisch, musikalisch.

Mo 10. Oktober, 19 Uhr: »In vino veritas«

Sa 5. November, 19 Uhr: »Komödie? Göttlich!«

Zachersmühle, Adelberg, www.zachersmuehle.de