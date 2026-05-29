Hjalmar Kunz: Nah- und Fernblicke, bis 28.09.26

Gemälde und Zeichnungen von Hjalmar Kunz zeigt das Rathaus Blaufelden von Mai bis September 2026. Der in Crailsheim ansässige Künstler betont den Zusammenhang zwischen Sujet und Technik: »Malen und Zeichnen kann man als eine Art Sprache auffassen, mit eigenen Inhalten und eigener Grammatik.« Diese Zusammenhänge schafft er in Landschaften, Stadtansichten und Porträts. Zugänglich ist die Ausstellung bis 18. September, zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Vormittags Montag bis Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr sowie ­Donnerstag 10 bis 12.30 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr.

bis 18.09.26, Rathaus Blaufelden, www.blaufelden.de