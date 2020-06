Hohenloher Kultursommer: Im nächsten Jahr wieder da

Für das Jahr 2020 mussten die Veranstalter die schwere Entscheidung treffen, den Hohenloher Kultursommer 2020 in Gänze abzusagen. Doch zum Schutz des Publikums, der Künstler und der Mitarbeiter sahen sie keine andere Möglichkeit. Es wird jedoch der Großteil aller Konzerte nachgeholt, das heißt, das Publikum kann sich heute schon auf viele kulturelle Highlights im nächsten Jahr freuen. Das neue Programmheft erscheint bereits zum Herbst, es können also das ganze Jahr hindurch Karten gekauft werden. Viele der Konzerte konnten bereits verlegt werden, bei allen anderen wird mit Hochdruck an der Terminfindung gearbeitet. Die verlegten Konzerte finden mit gleichem Programm statt, wie es für den diesjährigen Kultursommer geplant war. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Für diejenigen, die ihre Karte zurückgeben wollen, gibt es die Möglichkeit, diese zu spenden, einen Gutschein zu erhalten oder den Betrag erstattet zu bekommen.

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de