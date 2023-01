Prosechos

Dieses Jahr ist dafür das L‘Orfeo Barockorchester zu Gast. Bis zum 24. September werden die Fürstenschlösser, Klosteranlagen, Dorfkirchen sowie alte Keltern und Scheunen zum Podium für hochkarätige Konzertveranstaltungen aus Klassik, Alter Musik und Weltmusik. Internationale Top-Künstler kommen 2023 zum Kultursommer: Julian Prégardien, Iveta Apkalna, das Tschechische Nationalorchester Prag, Herbert Schuch, Luiza Borac, Canadian Brass, Rebekka Hartmann, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn, Boulanger Trio, Proséchos, Birkin Tree, Kraja, Liu Fang, Capella de la Torre u.v.m. Herausragendes Event ist alljährlich das Musikfest Weikersheim, das seit letzter Saison zweitägig stattfindet. Am Freitag, 30. Juni kommt Entertainer Tom Gäbel auf die Open Air-Bühne im Schlosspark. Zusammen mit der Festivalphilharmonie Westfalen präsentiert er die größten Hits von Frank Sinatra im Orchestersound. Am 1. Juli steht das Musikfest dann unter dem musikalischen Stern der Filmmusik. Bei fünf Konzerten zur Auswahl reicht die Bandbreite von Musicalmelodien über deutsche Hits aus Schlagerfilmen, einem Stummfilmkonzert, Klassisch-Romantisches aus großen Filmen, bis hin zum träumerischen Soundtrack. Seinem Motto »Musik ganz nah« wird das Festival im September mit einem ganz neuen Format gerecht. Startenor Julian Prégardien findet in der Jagstmühle Heimhausen die perfekte Szenerie für eine mehrteilige Kulturveranstaltung rund um die Schöne Müllerin von Franz Schubert. Am 8. Oktober gibt es dann noch eine Zugabe. Nach drei Jahren kann endlich »Die Schöpfung« von Joseph Haydn in der Schlosskirche Bad Mergentheim mit den Stuttgarter Hymnus Chorknaben nachgeholt werden.

Mehr Infos unter www.hohenloher-kultursommer.de, allgemeiner Vorverkauf startet am 6. Februar