Horizonta Festival – Die Schönheit der Natur entdecken

Zum zweiten Mal lädt die Naturschutzorganisation AMAP zum »HORIZONTA«-Festival ein. Die Stadthalle Reutlingen steht einen Tag lang ganz im Zeichen der Schönheit der Natur. Hier präsentieren TV-Star Willi Weitzel, die Künstlergruppe »leavinghomefunktion«, Naturfotograf Bernd Römmelt und Bergsteiger Thomas Huber atemberaubende Aufnahmen und fantastische Geschichten.

Unter dem Slogan »Live-Reportagen, die bewegen« nimmt die Veranstaltungsreihe Horizonta der Naturschutzorganisation AMAP ihre

Zuschauer am Sonntag, den 26 Januar, mit auf eine bildgewaltige

Reise durch die ganze Welt. Abenteurer, Naturfotografen und Entdecker entführen das Publikum an die entlegensten Winkel des Planeten.

In der Stadthalle Reutlingen beginnt das Festival ab 11 Uhr mit dem beliebten TV-Star Willi Weitzel. Er ist kurzerhand losgezogen, um neue wilde Wege zu entdecken. Mitgebracht von seinen Reisen durch den bayrischen Ammersee, Kenias wilden Norden und die unendlichen Weiten Alaskas hat er jede Menge Fotos, Filme, Töne und Geschichten, die er in seiner einzigartigen Multimedia-Show präsentiert.

Thomas Huber

Um 14 Uhr zeigt die Künstlergruppe »leavinghomefunktion«, wie sie den 40.000 Kilometer weiten Landweg nach New York mit ihrem Motorrad zurückgelegt haben. Die Geschichten und Bilder der zwei Jahre dauernden Überfahrt, bei der die fünf Künstler mithilfe ihrer rollenden Studios ein Netzwerk zwischen fernöstlicher Abgeschiedenheit und westlicher Entwicklung geschaffen haben, zeigen sie in ihrem Vortrag.

66° 33′ 55″– der nördliche Polarkreis. Diese magische Linie im hohen Norden ist Sehnsuchtsort vieler Nordlandbegeisterter. Ihn hat Naturfotograf Bernd Römmelt sechs Jahre lang erkundet. Auf 22 Reisen, in über 450 Tagen erlebte er den Norden der Welt und fing die wilde Ungezähmtheit der Natur in beeindruckenden Bildern ein. Ab 17 Uhr hält er einen Vortrag, der eine Hommage an eine der schönsten, wildesten, aber auch meistbedrohten Regionen der Welt ist.

Zum Abschluss des Festivals nimmt Thomas Huber, der ältere Teil des bekannten Bergsteigerduos Huberbuam, die Zuschauer ab 20 Uhr mit auf eine wilde, philosophische und rockige Reise in gebirgige Welten. Gemeinsam mit seinem Bruder Alexander gehört er zu einer der erfolgreichsten Seilschaften. Von den Alpen bis in den Himalaja sucht er nach Neuland, meistert scheinbar unmöglich lösbare alpinistische Aufgaben, und findet in seinem Tun in dieser lebensfeindlichen Umgebung einen lebensbejahenden Ansatz. Diesen gibt er in seinen mitreißenden Vorträgen gerne an das Publikum.

Willi Weitzel

Der Gewinn des Festivals kommt den Naturschutzprojekten der deutsch-brasilianische Naturschutzorganisation AMAP zu Gute. Das Projekt widmet sich dem der Schutz der als stark gefährdet eingestuften Goldkopflöwenäffchen und ihrem Lebensraum, dem Atlantische Regenwald an der ostbrasilianischen Kakaoküste. Durch Landkauf, Aufforstung, nachhaltig-ökologischen Kakaoanbau und Schutzgebietsausweisung fördert AMAP den Erhalt dieses Habitats.

Auch MORITZ unterstützt das Engagement der AMAP und freut sich als langfristiger Medienpartner 5x2 Festivalpässe für das HORIZONTA-Festival verlosen zu können.

HORIZONTA-Festival, Sonntag, 26. Januar, 11 Uhr bis 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen

www.stadthalle-reutlingen.de, www.horizonta-amap.de