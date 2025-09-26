House of Banksy Mannheim: Neue Pop-Up-Ausstellung

Die Macher der Erfolgsausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, die 2021 in Heidelberg (halle02 im Güterbahnhof) die Besucher in ihren Bann zog und die sich inzwischen mit weltweit über 3 Mio. Besuchern zur publikumsstärksten und damit erfolgreichsten Schau über den Street-Art-Superstar weltweit etabliert hat, kommen nun erstmals nach Mannheim - mit der neuen Pop-Up-Ausstellung „House of Banksy Mannheim – An Unauthorized Exhibition«! Inmitten der Mannheimer City, wird auf einer Fläche von gut 2.000 qm eine noch nie dagewesene Präsentation von über 150 Motiven des gefeierten Künstlers gezeigt. Damit ist die Werkschau, die an den ersten drei Stationen in München, Hamburg und Leipzig bereits knapp 350.000 Besucher angezogen hat, die aktuell wohl umfangreichste und gefragteste Ausstellung über Banksy im europäischen Raum und hebt sich deutlich von allen bisher gezeigten Darbietungen seiner Kunst ab!

Kunststraße N7 6 (ehem. Saturn), www.house-of-banksy.com