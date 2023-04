Ausstellung "How to Face Picasso" in Heidenheim

»How to Face Picasso« stellt sich der Herausforderung einer jungen, weiblichen Kommentierung des Jahrhundertkünstlers. 2023 jährt sich der Todestag von Pablo Picasso zum 50. Mal. In Folge der Me Too-Bewegung hat sich auch die Betrachtungsweise auf seine Beziehungen zu Frauen verändert. Sein Leben und seine Werke sind aufs Engste miteinander verknüpft. Das wirft die Frage auf, ob es nicht an der Zeit ist, Picassos misogyne Einstellung auch in Ausstellungen zu thematisieren. Eine kritische, feministisch motivierte Lesart birgt gleichzeitig die Gefahr, das Werk des Künstlers zu einseitig zu betrachten.

Hannah Cooke: How to Face Picasso, Sa. 13. Mai bis So. 15. Oktober, Kunstmuseum Heidenheim

www.kunstmuseum-heidenheim.de