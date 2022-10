Die Ausstellung »If we’re happy in our dreams, does that count?« ist eine Einladung, gemeinsam zu träumen. Konkreter Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit unserer Zeit sind die ghanaische Stadt Accra und Stuttgart. Über reale und fiktive Begegnungen, Interaktionen und Interventionen werden die beiden Städte miteinander in Beziehungen gesetzt.

ab Fr. 28. Oktober, Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart, www.ifa.de