Ausstellung Ikhotha eyikhothayo in Esslingen

Die Malerin Nonhlanhla Mathe lebt und arbeitet in der zweitgrößten Stadt Simbabwes in Bulawayo. Die 50jährige Malerin gehört zu den wenigen älteren Künstlerinnen, die eine formale künstlerische Ausbildung erhalten hat. Seit vielen Jahren zählt sie zu den führenden Künstlerinnen des Landes, die in den Räumen der National Galerie von Simbabwe in Bulawayo ein eigenes Atelier hat. Im Zentrum von Nonhlanhla Mathes Arbeiten stehen simbabwische Frauen und ihre Rolle in der simbabwischen Kultur und Tradition. Sie zeigt selbstbewusste Frauen, die sich ihrer Stärke bewusst sind, wenn sie miteinander kooperieren. Die Ausstellung wird ergänzt durch Steinskulpturen bekannter simbabwischer Bildhauer.

So. 14. bis Fr. 26. Mai, Franziskanerkirche, Esslingen