Die Ausstellung »Im Bild«, in der Fotos aus dem Archiv des Reporters und Fotografen Günter Zaiß (1937-2005) in der Galerie im Rathaus in Eppingen ausgestellt werden, endet am Freitag, 18. Januar. Seine Arbeiten gleichen einer lebendigen Bildergeschichte der Stadt.

»Im Bild«

Bis 18. Januar 2019; Galerie im Rathaus in Eppingen

www.eppingen.de