Im Museum ist tierisch was los – Museum im Kleinhues-Bau

Im September und Oktober zeigt das Museum im Kleihues-Bau in Kornwestheim ein vielfältiges Ausstellungsprogramm.

Die Ausstellung »Wundersame Welten. Von René Magritte bis Daniel Richter« läuft bis zum 24. September. Daneben lohnt sich bis zum 15. Oktober ein Blick auf die Fotografien Yakup Zeyreks zum Corona-Lockdown im Landkreis Ludwigsburg. Ab dem 14. Oktober füllen die bunten Vogel- und Insektenskulpturen von Matthias Garff den Ausstellungsraum im Erdgeschoss. Im November eröffnet mit »Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi und Mecki« eine kulturgeschichtliche Ausstellung für alle Altersgruppen im Obergeschoss.

Die hochkarätige Kunstausstellung »Wundersame Welten« verwandelt den Raum in eine Wunderkammer, in der romantische, surrealistische und gruselige Arbeiten entdeckt werden können. Naturgetreues trifft auf Absurdes und Fantastisches, Schönheit vereint sich mit Grausamkeit, Realität wird zur Illusion, das Märchenhafte bezaubert und jagt den Besuchern einen Schauer über den Rücken. Mit dabei sind Werke von René Magritte, Daniel Richter, Jean Tinguely und vielen anderen.

Ebenfalls sehr eindrücklich und doch ganz anders wirkt die Ausstellung »Landkreis im Lockdown« die im Rahmen der Ausstellungsreihe »Kunst im Kreishaus« des Landratsamtes Ludwigsburg entstand. Der Fotograf Yakup Zeyrek zeigt in bewusst inszenierten Situationen die Ängste und Sorgen der Bevölkerung während der Corona-Pandemie, jedoch auch den Erfindergeist und die Zuversicht der Menschen.

Der Herbst hingegen wird bunt! In der Ausstellung »Wolkenkuckucksheim« hängen Insekten aus Bonbonpapier und Draht an den Wänden und die Vogelskulpturen auf dem Boden tragen Gummistiefel. Matthias Garff zeigt die tierische Vielfalt, aber auch deren Verletzlichkeit, in dem er aus dem Müll der modernen Wegwerfgesellschaft märchenhafte Tierwesen erschafft.

Die Salamander Schuhfabrik und die Zeitschrift Hörzu haben in den 1930er und 1940er Jahren Kinder und deren Eltern raffiniert mit süßen Tiermaskottchen an die Marke gebunden. Die beiden Werbeikonen Lurchi, der schuhetragende Salamander, und Mecki, der abenteuerliche Igel, waren allseits bekannt und ihre Abenteuer und Reisen in Buchform ein Verkaufsschlager. Ab November zeigt die kulturhistorischen Ausstellung »Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi und Mecki« mit zahlreichen Mitmach-Stationen.

Zu den Ausstellungen bietet das Museum im Kleihues-Bau ein umfangreiches Begleitprogramm aus Führungen, Vorträgen, und Workshops für alle Altersgruppen an. Darüber hinaus gibt es spezielle Angebote für Schulklassen und Kindergärten. Ein Besuch lohnt sich.

Wundersame Welten – Von René Magritte bis Daniel Richter, noch bis So. 24. September

Landkreis im Lockdown – Fotografien von Yakup Zeyrek, noch bis So. 15. Oktober

Matthias Garff –Wolkenkuckucksheim,

Sa. 14. Oktober 2023 bis So. 18. Februar 2024

Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi und Mecki,

Sa. 18. November 2023 bis So. 8. September 2024

Museum im Kleihues-Bau, Stuttgarter Straße 93, 70806 Kornwestheim

Öffnungszeiten: Fr. bis So., 11 bis 18 Uhr, www.museen-kornwestheim.de