IMMERSIVES AUSSTELLUNGSERLEBNIS

Er ist einer der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts: Der Maler Claude Monet hat die Kunstwelt mit seinen wunderschönen Gemälden bereichert. Die Ausstellung Monets Garten inszeniert eine einzigartige Erlebnisreise durch sein Werk mithilfe von modernster Multimedia-Technik. Ab dem 1. Dezember ist sie in der Schleyer-Halle zu sehen.

Um ganz in die Welt des französischen Malers eintauchen zu können, wird der Besucher durch drei Erlebnisräume geführt, die dem Reisenden nicht nur einen Einblick beschert, sondern auch neue Erfahrungen und Sichtweisen auf das Leben, die Arbeit und die Werke Monets. Die erste Reisestation ist das Atelier des Begründers des Impressionismus, der Schaffensplatz seiner großen Werke. Monets Erblindung (1922) und die Zerstörung seiner Bilder (1925) bilden den Rahmen, um einen tiefgehenden Einblick in seine ohnehin schon ereignisreiche Lebens- und Entwicklungsgeschichte zu geben. Es wird eine neue Perspektive auf die Werke des Künstlers geboten, die das Publikum nicht nur in seine Gemälde, sondern auch in seine Wahrnehmungen, Techniken und Wege der Konzeption seiner Kunst eintauchen lässt. Die zentralen Themen Monets wie Licht, Schatten, Wind und das Element des Wassers als Reflexionsfläche werden integriert und durch modernste Technik in ein poetisches Gesamtkonzept verwoben. Vom Atelier geht es weiter zur Inszenierung von Monets Garten, der weltberühmten Gartenlandschaft in Giverny in der Normandie. Hier verschmilzt die reale mit der digitalen Wahrnehmung, so dass der Besucher durch die interaktive Installation förmlich in den Garten Monets hineingezogen wird. Genau wie in Monets Gemälden erstrahlt hier der gesamte Raum in lebendigen und organischen Farbpartikeln. Diese außergewöhnliche Gartenlandschaft inspiriert den Reisenden zu einem kleinen Brückenspaziergang und lädt zum Verweilen ein. Die Wandprojektionen verändern sich interaktiv mit den Besuchern – ein zugleich physisches wie poetisches Erlebnis. Im sich anschließenden Showroom taucht der Reisende dann ganz in die weltberühmten Bilder Monets ein, um diese wahrhaftig zu erleben und in die Poesie der weltberühmten Werke wie »Das Kap von la Héve bei Ebbe«, »Die Dame im grünen Kleid« oder »Das Atelierboot« abzutauchen. Die Seerosenbilder, Höhepunkt von Monets Schaffen, werden als Finale der Geschichte präsentiert und das ganz im Sinne des großen Meisters: Der gesamte Raum wird zu einem gigantischen Seerosenteich, wodurch die Illusion eines endlosen Ganzen entsteht. Der Betrachter befindet sich inmitten der Gemälde, versinkt in Licht und Ton, und wird so Teil der Szenerie – die Kunstwerke interagieren mit ihm und Kunst wird zur vollendeten Poesie. Die Ausstellung ist die gelungene Symbiose aus den großen Werken des Künstlers und einer immersiven Erlebnisreise, die Monets Traum in ein neues Zeitalter tragen und unvergessen machen wird.

Monets Garten, ab 1. Dezember bis 23. Februar,

Schleyer-Halle, Stuttgart, www.monets-garten.de