Interaktive Dinosaurierausstellung in Stuttgart

Nach Wien und Malta feiert »Jurassic - The Immersive Experience« ab dem 21. November seine Deutschlandpremiere in Stuttgart. Diese außergewöhnliche Ausstellung wird nicht in den üblichen Mauern eines Museums oder einer Veranstaltungshalle präsentiert, sondern im Inneren eines 102 Meter langen Ausstellungsschiffes, das an der Schiffsanlegestelle »Wasen / Berger Steg« festgemacht hat! Bekannt ist dieses Ausstellungsschiff den meisten wohl als MS-Wissenschaft, unter welchem Namen es seit einigen Jahren in den Sommermonaten im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland und das deutschsprachige Ausland tourt. In diesem Zusammenhang haben bereits 1,7 Mio Besucher das Schiff als Ausstellungsraum kennengelernt. Ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst!

Bei »Jurassic - The Immersive Experience« erleben die Besucher eine einzigartige Mischung aus Abenteuer, Wissenschaft und der faszinierenden Welt der Dinosaurier in einer Kombination aus interaktiven und immersiven Elementen. Diese faszinierende Dinosaurierausstellung nimmt die ganze Familie mit auf eine unvergessliche Expedition zu den prähistorischen Giganten.

Im spektakulären Ambiente der MS-Jurassic erwachen Fossilien zum Leben, und beeindruckende Dinosaurier wie Brachiosaurus, Stegosaurus, Triceratops und der Tyrannosaurus Rex werden in ihrer natürlichen Umgebung präsentiert. Die Besucher treffen auf gigantische Pflanzenfresser und Raubtiere. Beobachten ihr Verhalten, interagieren mit ihnen und erfahren viele spannende Fakten auf einer abenteuerlichen Reise durch die Welt der Urzeitriesen.

Diese interaktive Ausstellung richtet sich an Groß und Klein und lässt nicht nur Kinder spielerisch lernen und entdecken. Ein spannender und lehrreicher Familienausflug – unabhängig vom Wetter – ist garantiert!

Jurassic - The Immersive Experience, Do. 21. November bis So. 30 März,

Di. bis So., 10 bis 18 Uhr, Anlegestelle Wasen/Berger Steg, Stuttgart,

alle Infos: www.ms-jurassic.de