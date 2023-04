Internationaler Museumstag im Alamannenmuseum

Anlässlich des Internationalen Museumstages findet am Sonntag, 21. Mai, im Alamannenmuseum ein großer Aktionstag statt, und das bei freiem Eintritt. Der Museumstag steht 2023 unter dem Motto »Museums, Sustainability and Wellbeing«. Die Leitlinie in Deutschland lautet »Museen mit Freude entdecken«. Von 11 bis 17 Uhr wird im Alamannenmuseum ein erlebnisreiches Programm für Jung und Alt mit zahlreichen Mitmachaktionen geboten. die Leitlinie in Deutschland lautet »Museen mit Freude entdecken«.

So. 21. Mai, 11 Uhr

Alamannenmuseum, Ellwangen

www.alamannenmuseum-ellwangen.de